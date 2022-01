Bengaluru

కర్ణాటక రాష్ట్రంలోనూ కరోనా కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. బృహత్ బెంగళూరు మహానగర పాలక సంస్థ (BBMP) జారీ చేసిన డేటా ప్రకారం, జనవరి 2 నాటికి బెంగళూరు నగరం అంతటా మొత్తం 125 కోవిడ్ -19 కంటైన్‌మెంట్ జోన్‌లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. గత వారంలో నగరంలో కోవిడ్-19 కేసుల పెరుగుదల మధ్య, కంటైన్‌మెంట్ జోన్‌ల సంఖ్య డిసెంబర్ 26, 2021న 98 కంటైన్‌మెంట్ జోన్‌ల నుండి జనవరి 2, 2022 నాటికి 125 జోన్‌లకు పెరిగినట్లు డేటా చూపిస్తుంది.

Corona cases rise in Bengaluru .As on January 2, a total of 125 Covid-19 Containment Zones have been set up across the city of Bengaluru according to data released by the Greater Bengaluru Metropolitan Corporation (BBMP).