బెంగళూరు పరువు నీటిపాలు: మనిషికి రూ.150: ట్రాక్టర్లు, జేసీబీలకు భలే గిరాకీ..!!

Bengaluru

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: ఇటీవల కురిసిన అతి భారీ వర్షం దెబ్బ నుంచి సిలికాన్ సిటీ బెంగళూరు.. ఇంకా కోలుకోవట్లేదు. సోమవారం రాత్రి కూడా భారీ వర్షం కురిసింది. బెంగళూరులోని ప్రధాన ప్రాంతాలు, టెక్ పార్కులు ఇంకా వరద ముంపులోనే ప్రధాన మార్గాల్లో రెండు నుంచి మూడడుగుల మేర వర్షపునీరు నిలిచిపోయింది. స్కూటర్లు, కార్లు రోడ్లపై రాకపోకలు సాగించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఫలితంగా చాలామంది ఉద్యోగులు తమ ఆఫీసులకు వెళ్లడానికి ట్రాక్టర్లను ఆశ్రయించారు.

Thank you for a warm welcome #Bengaluru and BBMPCOMM I took an Uber 📱🚖 then a Tractor 🚜 and then a dirt motorcycle to reach office. Sharing some amazing experience with you all pic.twitter.com/9JHkmo33a7

Software developers are using JCBs to go to their offices in #Bengaluru to work on a smartphone app that would allow for the delivery of groceries in 10 to 15 minutes.#bengalururains #bengalurufloods #India pic.twitter.com/fvMboMtDr1