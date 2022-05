Family: భార్య మీద అనుమానం, రోజూ టార్చర్, అర్దరాత్రి మద్యం మత్తులో భర్త ?, ఆసుపత్రిలో డ్రామాలు!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/మంగళూరు: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భార్య మీద అనుమానం పెంచుకున్న భర్త మద్యం సేవించడానికి బానిస అయ్యాడు. మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెలుతున్న భర్త అతని భార్యను పట్టుకుని చితకబాదుతున్నాడు. ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు మద్యం సేవించి ఇంటికి వెలుతున్న భర్త చేతికి ఏదిచిక్కితే అది తీసుకుని భార్య మీద దాడి చేస్తున్నాడు.

రాత్రి మద్యం మత్తులో వెళ్లిన భర్త మొద్దుబారిన వస్తువుతో భార్య తల మీద దాడి చేశాడు. తన భార్య విషం తాగి కిందపడటంతో తీవ్రగాయాలైనాయని కొన్ని గంటల తరువాత భర్త ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్పించాడు. చికిత్స విఫలమై భార్య చనిపోయింది. పోలీసుల విచారణలో మ్యాటర్ మొత్తం బయటకు రావడంతో భర్తకు సినిమా కనపడుతోంది.

English summary

Wife: A silly argument over a husband consuming alcohol by his wife, resulted in the husband killing his wife in a fit of rage near Mangaluru in Karnataka.