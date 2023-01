elections: వాళ్లు ఎంత ఇస్తే అంతకంటే రెండింతలు నేను ఇస్తా, ఓటుకు రేట్ ఫిక్స్ చేసిన టాప్ లీడర్!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/బెళగావి: కర్ణాటక రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారిపోయాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలో పలు పార్టీల నాయకులు ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు,. విమర్శలు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఇక్కడ అధికార పార్టీ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి, సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే నాకు ఓటు వేసిన వారిని ఇన్ని వేల రూపాయల డబ్బులు ఇస్తానని ఓటుకు రేటు ఫిక్స్ చెయ్యడం కలకలం రేపింది. నా ప్రత్యర్థి మీకు ఇస్తానని చెప్పిన రెండింతల డబ్బులు నేను ఇస్తానని సంచలన వ్యాఖ్యలు చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

If you vote for me, I will give you twice the amount of money given by the opposition party, the ex-minister's sensational statement, how much money does it mean to vote.