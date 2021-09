Illegal affair: ప్రియుడితో మస్త్ మజా, భర్తకు భార్య నిప్పంటిస్తే, ప్రియుడు బండరాళ్లు వేసి !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

తుమకూరు/ బెంగళూరు: భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న భార్య ముగ్గురు కూతుర్లకు తల్లి అయ్యింది. పెద్ద కూతురితో పాటు ఇద్దరు కవల పిల్లలతో కలిసి జీవిస్తున్న భార్య ఇటీవల అడ్డదారి తొక్కింది. ఎలక్ట్రీషియన్ పని చేస్తున్న భర్త ఇంట్లో భార్యను పట్టించుకోవడం మానేశాడు. భర్త తన కరెంట్ గురించి పట్టించుకోవడం లేదని అనుకున్న భార్య వేరే ప్రియుడిని సెట్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. చాలా కాలం భర్తకు తెలీకుండా అతని భార్య ప్రియుడితో జల్సా చేస్తోంది. చాలా కాలం పాటు భార్య అక్రమ సంబంధం గురించి భర్తకు తెలీలేదు.

ఇటీవల భార్య భాగోతం గురించి ఆమె భర్తకు తెలిసిపోయింది. భార్యకు, ఆమె ప్రియుడికి భర్త వార్నింగ్ లు ఇచ్చాడు. ప్రియుడు ఆర్థిక సహాయంతో పాటు శారీరక సుఖం ఇవ్వడంతో అతన్ని వదులుకోవడానికి భార్య అంగీకరించేదు. పదేపదే తన జల్సాలకు అడ్డుపడుతున్న భర్త మీద పెట్రోల్ పోసిన భార్య అతనికి నిప్పంటించింది. ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఇంటి నుంచి బయటకు పరుగు తీసిన భర్త సమీపంలోని కాలువలో ఉన్న నీటిలో పడి మంటలు ఆర్పుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇదే సమయంలో ప్రియుడు వెళ్లి అతని తల మీద బండరాళ్లు వేసి దారుణంగా హత్య చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: A woman allegedly set her husband on fire using petrol and then her lover dropped a boulder on his head in broad daylight, leading to injuries that caused his death in Karnataka.