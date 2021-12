Bengaluru

బెంగళూరు: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్.. ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. క్రమంగా అది విస్తరిస్తోంది. ఆఫ్రికా ఖండాన్ని ఎప్పుడో దాటేసింది. ఇప్పటిదాకా 24 దేశాల్లో అడుగు పెట్టింది. దక్షిణాఫ్రికాలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కొత్త కరోనా వైరస్ వేరియంట్ ప్రపంచ దేశాలను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురి చేస్తోంది. ఆయా దేశాలన్నింట్లోనూ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ పాజిటివ్ కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భారత్‌ కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. బెంగళూరులో రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి.

An worldwide medical convention at a star lodge in Bengaluru from November 19-21 is underneath the scanner after not less than three docs who attended it turned out to be Covid-positive, one of them with the Omicron variant.