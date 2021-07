Karnataka Next CM: బాంబు పేల్చిన యడియూరప్ప కొడుకు, సేమ్ సీన్ రిపీట్, లీడర్లకు షాక్ !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/శివమొగ్గ: కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ? అనే విషయంలో డిసైడ్ చెయ్యడానికి ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. పెద్ద పంచాయితీ ఢిల్లీలోనే అయినా టాపిక్ మాత్రం ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో జరగుతోంది. బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, కర్ణాటక బీజేపీ నాయకుడు బీఎల్. సంతోష్ ఢిల్లీలో మకాం వేసి మొత్తం గమనిస్తున్నారు. కర్ణాటక కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ? అనే విషయంపై కర్ణాటక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అభిప్రాయాలు తెలుసుకునే బాధ్యతను కేంద్ర మంత్రులు దర్రేంద్ర ప్రధాన్, జీ. కిషన్ రెడ్డి, కర్ణాటక బీజేపీ వ్యవహారాల ఇన్ చార్జ్ అరుణ్ సింగ్ కు అప్పగించారు. ఇదే సమయంలో కొత్త సీఎం విషంపై బీఎస్. యడియూరప్ప కుమారుడు, బీజేపీ ఎంపీ బీవై. రాఘవేంద్ర బాంబు పేల్చాడు.

English summary

Karnataka Next CM: Shivamogga MP and Mr. Yediyurappa’s son B.Y. Raghavendra told mediapersons that the next Chief Minister of Karnataka will be a surprise choice like the ones the party made in Maharashtra and Uttar Pradesh, adding to more suspense within party circles and the public alike.