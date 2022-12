ATM: డబ్బు కాదు.. ఏకంగా ఏటీఎం యంత్రాన్నిఎత్తుకెళ్లారు.. ఎక్కడంటే..

Bengaluru

సాధారణంగా ఏటీఎంలో దొంగతనం అంటే ఏటీఎంలోని డబ్బులు ఎత్తుకెళ్తారు. అయితే ఏటీఎం పగలగొట్టి డబ్బులు తీసుకోవడానికి టైమ్ తీసుకోవడంతోపాటు కాస్త ఇబ్బంది ఉంటుంది అదే ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్తే.. అవును అదే పని చేశారు ఓ చోటు. కర్ణాటకలోని బెళ్లందూరు పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఏటీఎం కేంద్రంలోకి చొరబడిన దుండగులు ఏటీఎం యంత్రాన్ని ఎత్తుకుని కంటైనర్‌లో పరారయ్యారు.

The miscreants broke into the ATM center under the Bellandur Police Station in Karnataka and took the ATM machine and escaped in a container.