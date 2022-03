Wife: లవ్ మ్యారేజ్, 7 నెలల గర్బవతి భార్యను చంపేసి ప్రభుత్వ కారులో శవం మాయం, ఉద్యోగం చేస్తూ!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ మైసూరు: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. ప్రభుత్వ శాఖలో ప్రియుడు కాంట్రాక్టు ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. ఎప్పటికైనా తన ప్రియుడికి ప్రభుత్వం ఉద్యోగం వస్తుందని ప్రియురాలికి నమ్మకం పెరిగిపోయింది. కొంతకాలం ప్రేమికులు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు. పెద్దలను ఎదిరించి ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకున్నారు. వివాహం జరిగిన మూడు నెలలకే ఇరు కుటుంబ సభ్యులు రాజీ అయిపోయారు. భర్త కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆమె ఒకే ఇంట్లో కాపురం ఉంటున్నది. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి.

పెద్దలు రాజీలు చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. అత్తారింటిలో ఉంటే తనకు కష్టాలు ఎక్కువ అయ్యాయని ఆమె తేల్చి చెప్పింది. అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు వేరే అద్దె ఇల్లు తీసిచ్చి వారి కాపురానికి కావలసిన వస్తువులు అన్నీ తీసిచ్చారు. ప్రస్తుతం భార్య 7 నెలల గర్బవతి. తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉండకపోయినా భర్త మాత్రం అతని భార్యకు టార్చర్ పెట్టాడు. చివరికి తన భార్య గర్బవతి అని కూడా చూడకుండా ఆమెను చంపేశాడు. ప్రభుత్వానికి చెందిన కారులోనే భార్య శవాన్ని తీసుకెళ్లిన భర్త ఆమె శవాన్ని తీసుకెళ్లి నదిలో విసిరేశాడు. భార్య శవాన్ని నదిలో విసిరేసిన మూడు రోజుల తరువాత మ్యాటర్ బయటకు వచ్చింది. భార్యను దారుణంగా హత్య చేసిన భర్తను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

Wife: An outsourced employee of the Agriculture Department has allegedly murdered his seven months pregnant wife by assaulting her physically and later suffocating her to death.