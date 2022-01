Aunty: పండుగకు పిలిచిన అత్తతో బూతులు మాట్లాడిన అల్లుడు, కొడవలితో నరికి చంపేసిన మామ, కూతురు!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తేన్ కాశీ: కూతురికి మంచి పెళ్లి కొడుకును చూసి పెళ్లి చెయ్యాలని అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఎన్నో కళలుకన్నారు. రెండు సంవత్సరాల పాటు కూతురి కోసం అనేక పెళ్లి సంబంధాలు చూశారు. తరువాత తెలిసిన వాళ్లు, కొందరు బంధువులు ఓ అబ్బాయి చాలా మంచోడు, అతనికి మీ కూతురిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటుందని చెప్పారు. బంధువులు, పెద్దల సూచన మేరకు ఆరు నెలల క్రితం కూతురి పెళ్లి అదే యువకుడితో జరిపించారు. పెళ్లి సమయంలో కట్నం కింద పెళ్లి కొడుక్కి బంగారు నగలు, నగదు కట్నం కింద ఇచ్చారు.

మొదటి సంక్రాంతి పండుగ సందర్బంగా అల్లుడికి అదనంగా కూతురి తరపున బంగారు నగలు ఇచ్చారు. సంక్రాంతి పండుగకు వెళ్లిన అల్లుడు ఆమె అత్తను నీఛంగా, చలకనగా మాట్లాడాడు. బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులు అందరి ముందు అల్లుడు కూతుర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేసిన అత్తను బూతులు తిట్టడంతో మామ రగిలిపోయాడు. మొదటి సంక్రాంతి పండుగకు ఇంటికి పిలిపించిన అల్లుడిని అతని మామ దారుణంగా వెంటాడి వెంటాడి నరికి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Aunty: Father in law arrested for killing his son in law who spoken poorly to his mother in law asking dowry in Tenkasi.