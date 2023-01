boyfriend: ప్రియుడితో లేచిపోయిన కూతురు, వాడు ఎవడు ?, తల్లిదండ్రులు ఏం చేశారంటే, షాక్ తో!

ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని కూతురు మొహమాటం లేకుండా నేరుగా చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు షాక్ అయ్యారు. ఇద్దరిది వేరే కులం. అసలు వాడు చేస్తున్న పని ఏమిటి అని కూతుర్ని ఆమె తల్లిదండ్రులు నిలదీశారు.

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తుత్తుకూడి: చదువుకుంటున్న అమ్మాయికి, ఓ యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. కాలేజ్ కు వెళ్లి వస్తానని ఇంటి నుంచి బయటకు వెలుతున్న అమ్మాయి సాయంత్రం ఇంటికి వస్తున్నది. కూతురు కాలేజ్ లో చదువుకోవడానికి వెళ్లి వస్తోందని అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నారు. అయితే జరిగింది వేరే స్టోరీ. యువతి ఓ యువకుడిని ప్రేమించి అతనితో తిరుగుతోందని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఊహించలేకపోయారు.

చివరికి ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని కూతురు మొహమాటం లేకుండా నేరుగా చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు షాక్ అయ్యారు. ఇద్దరిది వేరే కులం. అసలు వాడు చేస్తున్న పని ఏమిటి అని కూతుర్ని ఆమె తల్లిదండ్రులు నిలదీశారు. దెబ్బకు ఇంట్లో ఇద్దరి శవాలు లేవడం కలకలం రేపింది.

Wife: కోటీశ్వరుడి భార్యతో కాంట్రాక్టర్?, కిడ్నాప్ చేసి భార్య కళ్ల ముందే ప్రియుడిని ఎలా చంపాడంటే ?, షాక్!

English summary

Chennai: The daughter who woke up with her boyfriend, the parents who committed suicide in shame, who is the boyfriend