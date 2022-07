Chennai

సినిమాల ప్రభావమో ఏమో తెలియదు కానీ, ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న అనేక ఘటనలు అచ్చు సినిమాలలో జరుగుతున్న సంఘటనల మాదిరిగా ఉంటున్నాయి. తాజాగా చెన్నైలో జువెలరీ షాప్ లో ఇద్దరు నకిలీ ఏసీబీ అధికారులు హల్ చల్ చేశారు. అక్కడి సిబ్బందిని హడలెత్తించాడు. అచ్చం సూర్య, రమ్యకృష్ణ నటించిన గ్యాంగ్ సినిమా తరహాలో ఏసీబీ అధికారులమంటూ హల్చల్ చేసిన సదరు కిలాడీలు చివరకు అడ్డంగా బుక్కయ్యారు.

Gang movie scene is repeated in chennai. An incident took place in Thoothukudi where two women who went to a jewelery shop posing as ACB officers were arrested.