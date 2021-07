Illegal affair: బెడ్ రూమ్ లో ఆంటీతో ప్రియుడు, కొడుకుతో స్పాట్ లో కొట్టించి, క్వారిలో!

Chennai

చెన్నై/ కోయంబత్తూర్/తిరుప్పూర్: ఆంటీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తున్న ప్రియుడు చిక్కడంతో ఆంటీ కూడా అతనితో ఎంజాయ్ చేసింది. పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన కొడుకు ఉన్నా ఆంటీ మాత్రం ఎవ్వరికి భయపడలేదు. భార్యతో రాత్రి కాపురం చేస్తున్న భర్త పగలు ఆంటీతో జల్సా చేశాడు. బెడ్ రూమ్ సరసాలు, డబ్బు విషయంలో ఆంటీకి, ఆమె ప్రియుడికి తేడాలు వచ్చేశాయి. అంతే కొడుకు, అతని ఫ్రెండ్ సహాయంతో ప్రియుడిని బెడ్ రూమ్ లోకి పిలిపించుకున్న ఆంటీ అక్కడ అతనికి ఏమి చెయ్యాలో అది చేసేసి స్పాట్ లో ఇనుపరాడ్ తో దాడి చేయించి చంపించింది. శవాన్ని క్వారీలోకి తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించడంతో కలకలం రేపింది. నా మొగుడు కనపడలేదని భార్య కేసు పెట్టడంతో ఆంటీ స్టోరీ మొత్తం చెప్పడంతో పోలీసుల మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది.

English summary

Illegal affair: A 36-year-old man was allegedly murdered by a woman, her son and their accomplice in Tirupur city of Tamil Nadu. The three accused were arrested by the police on Thursday. Police identified the deceased as Santhoshkumar (36). Those arrested have been identified as Murugeshwari (46) of Thiruvalluvar Nagar, her son Arockiyadass (21) and his friend Balasubramanian (21).