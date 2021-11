Lady: అర్దరాత్రి మహిళ ఇంట్లో దూరిన రౌడీషీటర్ ?, బయట శిష్యులు కాపలా, రివాల్వర్ తో పోలీసులు!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/మదురై: యుక్తవయసు వచ్చినప్పటి నుంచి చిల్లరగా, జులాయిగా తిరుగుతున్న యువకుడు నేరాలు చెయ్యడం ప్రారంభించాడు. విచ్చలవిడిగా రెచ్చిపోతున్న ఆ యువకుడు ఆ సిటీలో పేరుమోసిన రౌడీగా ముద్రవేసుకున్నాడు. కొందరు రౌడీలను వెంట వేసుకుని సెటిల్ మెంట్ లు చెయ్యడం, ఎదురు తిరిగిన వారిని చితకబాది వారిని దోచుకోవడం చేశాడు. రౌడీ ఆగడాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. పోలీసులు అతని పేరు రౌడీషీటర్ల జాబితాలో చేర్చారు. అనేక క్రిమినల్ కేసుల్లో జైలుకు వెళ్లిన రౌడీషీటర్ శిక్ష అనుభవించి బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చాడు. ఇతని మీద హత్యలు, హత్యాయత్నాలు, అత్యాచారం, లూటీలు, దోపిడీలు తదితర క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

చాలా కాలం నుంచి వివాహిత మహిళ మీద కన్ను వేసిన రౌడీషీటర్ ఆమెను లొంగదీసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. మహిళ ఎదురు తిరగడంతో ఆమె మీద అత్యాచారం చెయ్యాలని ప్లాన్ వేశాడు. అనుచరులతో కలిసి ఆమె ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లిన రౌడీషీటర్ అతని శిష్యులను బయట కాపలా పెట్టి మహిళ ఇంటి లోపలికి వెళ్లాడు. మహిళ మీద అత్యాచారం చెయ్యడానికి విఫలయత్నం చేశాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని అతన్ని అరెస్టు చెయ్యడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసుల మీదే రౌడీషీటర్, అతని అనుచరులు దాడి చెయ్యడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసులకు ఎక్కడో కాలిపోయి రౌడీషీటర్ మీద కాల్పులు జరపడం కలకలం రేపింది.

Facebook: అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో ఫుట్ బాల్ ఆడుకున్నాడు, టార్టెట్ లేడీస్, క్లైమాక్స్ లో భర్తలు ఎంట్రీ!

English summary

Lady: Rowdy Kuruvi Vijay has tried to sexually assault a woman in the Anna Nagar area of Madurai. Then the woman shouted. Police who arrived there shot Kuruvi Vijay as he tried to flee.