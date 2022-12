Drumstick Leves: మునగ ఆకు, విత్తనాలతో ఎన్ని ఉపయోగాలో తెలుసా..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

ములక్కాయతో పాటు ఆకులు, విత్తనాలతో ఎంతో ఉపయోగం ఉంది. ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఈ చెట్టులోని ప్రతి భాగం ఔషధమే. ఇందులో చాలా రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. దీని వల్ల శరీరంలో ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ అవుతాయి. మునగాకులు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ ఆకులు పోషకాల భాండాగారం. మునగాకుల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే ప్రోటీన్లు, విటమిన్ బి6, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, ఐరన్, కాల్షియం, అమైనో ఆమ్లాలు వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయట.

English summary

Along with Radish, the leaves and seeds are very useful. According to Ayurveda every part of this tree is medicinal. It contains many types of nutrients.