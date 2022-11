Health News: అరటి పండు పాలతో కలిపి తీసుకుంటున్నారా.. అయితే జాగ్రత్త..

Feature

అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఉండే అరటి పండు వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఫైబర్‌ మలబద్దకం నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. అంతేకాదు అరటిపండులో మాంగనీస్‌, మెగ్నీషియంతో పాటు విటమిన్‌ బీ6 ఉంటుందట. అయితే, కొంతమందికి అరటి పండును పాలల్లో చక్కెర వేసుకుని కలపుకొని తింటారు. అరటి పండు కలిపి తింటే చాలా ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్నారు. పాలలోని లాక్టిక్ ఆసిడ్ అనే రసాయనము అరటి పండులోని పొటాషియం తో కలిస్తే జీర్ణ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందట. దీంతో కడుపులో గ్యాస్ తయారయ్యే ప్రమాదం ఉంది.అందువల్ల నిపుణులు అరటిపండు పాలను కలిపి తీసుకోవద్దు చెబుతున్నారు.

అలాగే అరటి పండును తిన్న తర్వాత ఒక అరగంట ఆగిన తర్వాతే పాలు తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే జీర్ణ వ్యవస్థ ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. బాడీ బిల్డర్లు అరటిపండు, పాలు కలిపి తీసుకుంటే ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు వర్కవట్స్ చేస్తారు కాబట్టి జీర్ణ సమస్య ఉండదట. అరటి, పాలు కలిపి తినడం వల్ల వాంతులు, విరేచనాలకు దారి తీసే అవకాశం ఉందట.

అలాగే అరటి పండుతో కోడిగుడ్లను కూడా కలిపి తినవద్దు అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కోడిగుడ్లు అలాగే అరటి పండ్లు రెండింటిని కలిపి తింటే అరగడం చాలా కష్టమట. అలాగే పాలు కోడిగుడ్డు పాలకూర మూడు కలిపి ఒకే సమయంలో తీసుకుంటే మంచిది కాదట. దగ్గు, జలుబు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అరటి, పాలు కలిపి తింటే వచ్చే లాభాల కంటే కూడా నష్టాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని కలిపి తినకపోవడమే మంచిది.

Drinking banana fruit and milk together will cause health problems. That is why experts say that bananas and milk should not be taken together.