రాత్రి పూట పెరుగు తింటున్నారా.. అయితే జాగ్రత్త..!

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మందికి పెరుగు అంటే ఇష్టముంటుంది. కొందరైతే పెరుగు లేనిదే అన్నం తినరు. అన్నం చివరన పెరుగు లేకుండా.. భోజనం ముగించరు. ఇక పెళ్లిలు, ఫంక్షన్లకైతే పెరుగు ఉండాల్సిందే. అయితే చాలా మంది మధ్యాహ్నంతో పాటు రాత్రి కూడా పెరుగు తింటారు. మధ్యాహ్నం తింటే మంచిదే కానీ రాత్రి తింటే సమస్యలు తలెత్త అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Eating curd at night can cause many health problems. That is why you should not eat curd at night.