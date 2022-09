Vitamin C: మీకు 'సి' విటమిన్ లోపం ఉందా.. అయితే ప్రమాదంలో పడినట్లే..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

తరచుగా తలనొప్పి వస్తోంటే పని ఒత్తిడి భావించి కాఫీనో టీనో తాగితే తగ్గిపోతుందని అనుకుంటాం. గంటకోసారి టీ తాగడం అలవాటు చేసుకుంటాం. కానీ ఏ సమస్యకైనా మనం తీసుకునే ఆహారంలో లోపాలే. మనం తీసుకునే ఆహారంలో అన్ని పోషకాలు,విటమిన్లు ఉండాలి. ముఖ్యంగా మనకు మిటమిన్ సి చాలా అవసరం. విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయట.

English summary

Vitamin C is essential for us. Vitamin C deficiency can cause many problems. That is why vitamin C rich foods should be taken.