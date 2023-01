health tips: తిన్నాక ఈ పనులు చేస్తున్నారా? డేంజర్ .. చెక్ చేసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే కొన్ని సూత్రాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా భోజనం చేయకముందు, చేసిన తర్వాత కొన్నిటిని తినకుండా ఉంటే బరువు పెరగకుండా ఉంటుంది. విపరీతంగా పొట్ట పెరగడానికి బరువు పెరగడానికి ఏది పడితే అది తినడం, సమయం ప్రకారం తినకపోవడం కారణాలని చెబుతున్నారు.

English summary

It is said that if you don't eat certain foods and don't do certain things, after a meal, if you do such things you will defemitely get over weight and belly fat. Let's find out more.