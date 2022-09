health tips: వేడినీళ్ళు తాగటం మంచిదే.. కానీ అదేపనిగా తాగితే మాత్రం డేంజర్.. ఎందుకంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలా మంది బరువు తగ్గడానికి మరియు చర్మ సమస్యల నుండి బయటపడటానికి వేడి నీటిని తాగుతూ ఉంటారు. అంతే కాకుండా జలుబు రాకుండా కూడా వేడి నీటిని తాగుతారు. వేడి నీళ్లు తాగడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెబుతున్న క్రమంలో చాలా మంది ఇటీవల కాలంలో వేడి నీళ్లు తాగడం పై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతున్నారు.

English summary

Medical experts say that drinking hot water is good, but there are also disadvantages of drinking hot water too much. It is said that drinking too much hot water affects the brain, kidneys, digestive system and respiratory system.