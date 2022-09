health tips: విపరీతమైన నడుం నొప్పా? ఉపశమనం కోసం సింపుల్ చిట్కాలు.. ట్రై చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది నడుము నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇక నడుం నొప్పి తగ్గడం లేదని ఆసుపత్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఉంటారు. నడుం నొప్పికి విపరీతంగా మందులు వాడతారు. అయితే జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడం, నడుము నొప్పికి సంబంధించి అది తగ్గే విధంగా నిపుణుల సలహా మేరకు వ్యాయామం చేయడం వంటి చిన్న చిన్న పనులతో నడుం నొప్పి నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం పొందొచ్చు. నడుం నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి చేయవలసిన అనేక పనులను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

Extreme back pain? Simple tips such as exercising for relief, sleeping with a pillow under the knees, taking care in sitting and standing postures, and reducing stress can help relieve back pain.