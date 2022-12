health tips: అంజీరపండ్లలో ఫుల్ పోషకాలు.. తింటే దరిచేరవు డయాబెటిస్, బీపీ వంటి రోగాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas



అనారోగ్య సమస్యల నుంచి మనుషులను కాపాడటానికి, ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి పండ్లు ఎంతగానో దోహదపడతాయనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక ఏ సీజన్లో లభించే పండ్లను ఆ సీజన్లో తినడం వల్ల కూడా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెబుతారు. ఇక ఈ రోజు బోలెడన్ని ఆరోగ్యప్రయోజనాలందించే అంజీర పండ్ల ఉపయోగాలను తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that fig fruits have full nutrients and if eaten, many diseases can be checked. It is said that it is especially useful for weight loss, diabetes control and BP control.