Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆధునిక యుగంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ప్రతి ఒక్కరికి మొబైల్‌, ల్యాప్‌టాప్‌ల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. మొబైల్‌లు ప్రజల జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తున్నాయి. ఇక ఉద్యోగాలలో ల్యాప్‌టాప్‌లు మరియు కంప్యూటర్‌ల వాడకం దాదాపు తప్పనిసరి అయింది. రోజువారీ జీవితంలో, ప్రజలు మొబైల్‌లు మరియు ల్యాప్‌టాప్‌లను ఉపయోగించటం ఒక నిత్య అవసరంగా మారిపోయింది. అవి లేకుంటే పూట గడవని స్థితి ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది. ఇక ఇదే వారి ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తుందని చెబుతున్నారు వైద్యనిపుణులు.

English summary

huge usage of mobiles and laptops? then defenitely you will get eye problems and nerve problems like neuralgia. Some tips are also suggested for getting relief from neuralgia.