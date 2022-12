తొక్కలోది అని తీసిపారేస్తున్నారా? నిమ్మతొక్కలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే కచ్చితంగా ఆ పని చెయ్యరు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం సాధారణంగా నిమ్మకాయలను వాడిన తర్వాత తొక్కలను పడేస్తూ ఉంటాం. తొక్కే కదా అని మనం లైట్ తీసుకుంటాం. తొక్కలతో ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని అనుకుంటాం కానీ నిమ్మకాయ తొక్క లో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే ఖచ్చితంగా మనం వాటిని ఉపయోగించుకుంటాం. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ పారేయడానికి ఇష్టపడం. అసలు ఇంతకీ నిమ్మకాయ తొక్కలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి? నిమ్మకాయ తొక్క వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటి? అంటే..

English summary

If you know the health benefits of lemon peels, you will definitely use them. Lemon peels are also useful for our skin, dental health and diabetes control and also to reduce bad cholesterol.