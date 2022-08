health tips: సరిగ్గా నిద్ర రావటంలేదా? మీ జీవనశైలి, ఈ పనులే కారణాలు కావొచ్చు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మీరు సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోతున్నారా? రాత్రి పూట నిద్ర రావడం లేదని తెగ బాధపడుతున్నారా? నిద్ర రాకపోవడం వెనుక అనేక కారణాలు ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. మనిషి జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది నిద్ర అని వైద్యులు ఇప్పటికే చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం 7 నుండి 8 గంటల పాటు నిద్ర పోవాలని సూచిస్తున్నారు ఇక టీనేజర్లు రాత్రిపూట 10 గంటల పాటు నిద్ర పోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

health tips: నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నారా... ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ చిట్కాలు ట్రై చెయ్యండి!!

English summary

Not sleeping well? Doctors say that the things you do before sleeping can be the reasons. going to sleep without regular schedule, eating heavy meals before sleep, watching TVs, laptops, cell phones, stress, work shifts etc efffects your sleep.