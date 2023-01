health tips: అధిక పొట్ట తగ్గించే సింపుల్ చిట్కాలు; పాటిస్తే బోలెడు లాభాలు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుత సమాజంలో ఎక్కువ మంది బాధ పడుతున్న అతి పెద్ద సమస్య ఊబకాయం. మారుతున్న జీవనశైలి, మనుషులలో పెరిగిన పని ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటి అనేక కారణాలు శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే విధంగా చేసి మనల్ని ఊబకాయ బాధితులుగా మారుస్తున్నాయి. ఇక ఊబకాయం నుండి బయటపడాలంటే, విపరీతంగా పెరిగిన పొట్ట తగ్గాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యం అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు.

English summary

Medical experts say that in order to get rid of obesity, and to reduce belly fat it is important to take some precautions in terms of diet along with exercise.