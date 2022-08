health tips: నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నారా... ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ చిట్కాలు ట్రై చెయ్యండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

2022-08-04

రాత్రి సమయంలో ఎంత నిద్రపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నా నిద్ర పట్టడం లేదా? నిద్రలేమి కారణంగా రోజంతా చిరాకుగా ఉంటున్నారా? నిద్రలేమితో అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారా? విపరీతంగా ఒబేసిటీకి గురవుతున్నారా? ఇక అలాంటి వారు నిద్రలేమి సమస్య గురించి తెలుసుకోవలసినవి? ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం పాటించాల్సిన కొన్ని సలహాలు సూచనలు మీ కోసం .

English summary

Doctors say that those suffering from sleeplessness (insomnia) are suffering from various health problems. They also give some tips for a peaceful sleep and tell you to try them..