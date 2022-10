health tips: గుండెకు హానిచేసే ఐదు శత్రువులు ఇవే; తెలుసుకుని జాగ్రత్తపడితే హృదయం పదిలం!!

Feature

ఇటీవల కాలంలో అప్పటివరకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు, అకస్మాత్తుగా గుండె పోటుకు గురై ప్రాణాలు వదులుతున్న సంఘటనలు అనేకం మనం చూస్తున్నాం. ఆధునిక కాలంలో అనారోగ్యకరమైన జీవన శైలి కారణంగా చిన్న వయసులోనే ఎంతో మంది గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. గుండెపోటుతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఎంతోమందికి తమ గుండె డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తోంది అన్న విషయం కనీసం తెలుసుకోలేక ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. మన గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం పైన అవగాహన లేకపోవడమే ఇటీవలకాలంలో గుండెపోటుతో ఎక్కువగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలకు కారణంగా తెలుస్తోంది.

Doctors say that the five enemies that harm the heart are salt, sugar, oils, meat, lack of exercise and tension. It is said that if you are careful about these things, you can maintain heart health.