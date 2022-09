Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మీ పిల్లల స్మార్ట్‌ఫోన్ వ్యసనం మీకు ఇబ్బంది కలిగించడమే కాకుండా, మీ పిల్లల ఆరోగ్యానికి కూడా హాని చేస్తుందని ఇప్పటికే వైద్యులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఎక్కువ సమయం పిల్లలు గడపటం వల్ల వారిలో ప్రవర్తనా సమస్యలు, నాడీ సంబంధిత సమస్యలు, ఒబేసిటీ, నిద్రలేమి, డిప్రెషన్ వంటి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లలను స్మార్ట్ ఫోన్ నుంచి దూరంగా ఉంచడం కోసం, తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా వారిని స్మార్ట్ ఫోన్ వాడకుండా నివారించకుండా, నిదానంగా వారి ఆలోచనలను వేరే అంశాలపై మళ్లించాలని సూచిస్తున్నారు. పిల్లలను స్మార్ట్ ఫోన్ వ్యసనం నుండి బయట పడేయడానికి వైద్యులు అనేక సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇక వాటిని గురించి తెలుసుకుందాం.

To get children out of smartphone addiction, if they do things like make children focus on games, and activities, parents spend time with them etc..slowly they will get rid of that addiction.