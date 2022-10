Health tips: దీపావళికి ఇష్టమైన స్వీట్లు తినాలనుకుంటున్నారా? అయితే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి!!

Feature

దేశవ్యాప్తంగా హిందువులు అత్యంత ఇష్టంగా జరుపుకునే పండుగ దీపావళి పండుగ. వెలుగుల పండుగ అయిన దీపావళి పండుగను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. దీపావళి సందర్భంగా ప్రజలు బంధుమిత్రుల ఇళ్లకు వెళ్లి దీపావళిని జరుపుకుంటారు. ఇక ఈ సందర్భంగా అందరూ సంతోషంగా స్వీట్లు తింటారు. ఇక ఇంట్లో తయారుచేసిన పిండివంటలను యథేచ్ఛగా లాగిస్తారు.

దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఇష్టమొచ్చినట్లు స్వీట్లు లాగించి, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటే అనారోగ్యానికి గురయ్యే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఇక దీని నుండి బయట పడాలంటే ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. అందుకే పండుగ సీజన్లో ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునే వారికి కొన్ని ముఖ్యమైన హెల్త్ టిప్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

English summary

Medical experts say that if you want to eat your favorite sweets on Diwali, you should eat timely food first, it is better to eat fruits instead of sweets, and remember some tips to avoid getting sick.