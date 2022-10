Vitamin D: శరీరానికి విటమిన్ డి అవసరమే కానీ..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

మన ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రోటిన్లు, విటమిన్లు, పోషకాలు అవసరం. విటమిన్లో డి విటమిన్ ఒక్కటి. ఈ విటమిన్ సూర్యరశ్మిలో అధికంగా లభిస్తుంది. అయితే కొందరికి తగిన మోతాదులో విటమిన్ డి ఉండదు. డి విటమిన్ లోపం వల్ల ఎముకలు, కండరాల్లో నొప్పి సమస్య ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వెన్ను లేదా కండరాలలో నొప్పి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందట.

English summary

Too much vitamin D in the body can cause many problems. That is why vitamin D should be taken only in drinking doses.