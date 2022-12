Bitter Gourd Benefits: చేదుగా ఉందని తినకుంటే మీకే నష్టం.. ఎందుకంటే..!

Feature

కాకరకాయ పేరు వినగానే చాలా మంది ముక్కిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది చేదుగా ఉంటుంది. కానీ కాకరకాయ తింటే మనం ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాకరకాయ తినడం వల్ల శరీరానికి కాపర్, విటమిన్ బి, ఆమ్లాలు, అసంతృప్తి కొవ్వులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా కాకరకాయలను చలికాలంలో ఆహారంలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తే వాతావరణ మార్పుల కారణంగా వచ్చే సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి శరీరాన్ని రక్షించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. కాకరకాయలో బచ్చలికూర, బ్రోకలీలోని బీటా కెరోటిన్, అరటిపండ్లలో ఉండే పొటాషియం కంటే దీనిలో రెండు రెట్లు ఎక్కువ కాల్షియం ఉంటుంది.

Eating kakarakaya provides the body with copper, vitamin B, acids and unsaturated fats. Especially if you consume a lot of turmeric in your diet during winter, it is useful to protect the body from seasonal diseases caused by weather changes.