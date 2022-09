Edible Oil: వాడిన నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వాడుతున్నారా.. అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడినట్లే..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

మనం వంట చేసుకోవడానికి నూనె వాడతాం. కాసింత ఆయిల్ పోసి కర్రి చేస్తాం. కానీ చిరుతిళ్లు చేయాలంటే నూనె ఎక్కువ కావాలి. పిండి వంటలు చేయగా నూనె మిగులుతుంది. ఈ నూనెను మళ్లీ వాడతారు. అలాగే హోటళ్లలోను ఒకసారి వినియోగించిన వంట నూనెను పదేపదే ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఆరోగ్యానికి హానికరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Experts say reusing used oil can cause health problems. That is why it is suggested to use cooking oil at once.