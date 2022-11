vastu tips: ఈ పాతవస్తువులు ఇంట్లో ఉంటే దరిద్రం.. మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా? చూసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

జీవితంలో ప్రశాంతంగా బతకాలంటే, ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా ఉండాలంటే ఇంటికి వాస్తు ఉండడంతోపాటు, ఇంట్లో పెట్టుకునే వస్తువుల విషయంలో కూడా వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. ఇంట్లో ఉండే అనేక వస్తువులు మా జీవితం పై విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. మనకు తెలియకుండానే కొన్ని వస్తువులు మన జీవితాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. చిన్న వస్తువులే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, వాటి వల్ల కలిగే అనర్ధాలు మాత్రం లెక్కకు మిక్కిలి ఉంటాయి. ఇక అందుకే మన ఇళ్ళల్లో ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపించే ఐదు వస్తువులను గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

Vastu Shastra experts say that if there are old newspapers, old locks, old watches, old clothes and old torn sandals in the house, it gives poverty. It is said that these should be avoided.