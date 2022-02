గుంటూరు జిన్నా టవర్ వివాదానికి చెక్: త్వరలోనే ఆ పని చేయబోతున్నాం: మేయర్

Guntur

గుంటూరు: రాష్ట్రంలో కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తోన్న గుంటూరు జిన్నా టవర్ వివాదానికి ప్రభుత్వం పుల్‌స్టాప్ పెట్టబోతోంది. సమస్యాతక అంశాన్ని అంతే సున్నితంగా పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకోనుంది. జిన్నా టవర్ పేరును మార్చడం లేదా దాన్ని కూల్చేయాలంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రశాఖ నాయకులు, కార్యకర్తలు చేస్తోన్న డిమాండ్ల పట్ల ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. ఈ రెండూ కాకుండా మధ్యేమార్గాన్ని ఎంచుకుంది.

English summary

Guntur Municipal Corporation Mayor Kavati Manohar Naidu said that the Jinnah tower to decorate with the Tricolours and to construct a pole to hoist the national flag.