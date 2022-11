21 శాతం స్కూళ్లలో మరుగుదొడ్లు లేవు, ప్రైవేట్ స్కూల్సే బెటర్, ఇదీ డేటా..

Hyderabad

oi-Shashidhar S

విద్యాలయాల్లో పిల్లలకు టాయ్‌లెట్స్ మస్ట్. విద్యా హక్కు చట్టం కూడా అదే విషయాన్ని చెబుతుంది. కానీ కొన్ని స్కూళ్లలో సరైన వసతులు లేవు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాలికలకు టాయిలెట్లు లేవనే విషయం తెలిసింది. ఈశాన్య రాష్ట్రాల కన్నా మెరుగైన స్థాయిలో ఉన్న.. జాతీయ సగటు కన్నా తక్కువే ఉంది.

English summary

Telangana appears extremely poor in terms of having functional toilets for girls, only slightly better than the Northeastern states but worse than the national average.