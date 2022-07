దమ్ముంటే ద్రౌపదిముర్మును ఓడించు, తెలంగాణాలో ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళు: కేసీఆర్ కు బీజేపీ సవాల్

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశం నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన గురించి, కేంద్రం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేసిన అన్యాయం గురించి తాజా ప్రెస్ మీట్ లో కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ చేసిన విమర్శలపై బిజెపి నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బీజేపీ బారి నుండి దేశాన్ని కాపాడుకుందామని, నాడు తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశానని, నేడు దేశం కోసం పోరాటం చేస్తున్నానని చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తో పాటు, బిజెపి నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. ఇక ముందస్తు ఎన్నికలపై కేసీఆర్ చేసిన సవాల్ కు ప్రతి సవాల్ విసురుతున్నారు బీజేపీ నేతలు.

English summary

BJP leaders Bandi Sanjay and BJP MP Lakshman challenged KCR saying that if you dare, defeat Draupadi Murmu and also go for early elections in telangana.