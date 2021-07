Hyderabad

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీలోని లాల్ దర్వాజ బోనాల పండగ నేపథ్యంలో ఆది,సోమవారాల్లో హైదరాబాద్,సైబరాబాద్ పరిధిలోని వైన్ షాపులు,బార్లు,కల్లు దుకాణాలు మూసివేయాలని ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిబంధనలు బేఖాతరు చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించింది. వరుసగా రెండు రోజులు వైన్ షాపులు మూసివేయనుండటంతో మందు బాబులు అలర్ట్ అయ్యారు. ముందుగానే మద్యం స్టాక్ తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు. బోనాల పండగ సందర్భంగా ప్రతీ ఏటా వైన్ షాపులు మూసివేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు, పండగ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులోకి రానున్నాయి.

English summary

In the view of Bonalu festival, all the liquor shops,bars and toddy shops, will be closed for two days on Sunday and Monday.Traffic restrictions also imposed in the city.