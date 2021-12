విద్యార్థులకు కేసీఆర్ అన్నం కూడా పెట్టలేడా.?మధ్యహ్న భోజనపథకాన్ని ఎందుకు నిలిపేసారన్న బండి సంజయ్.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ మరోసారి విరుచుకు పడ్డారు. నిరుపేద విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేస్తూ వారి ఆకలిని తీరుస్తున్న మద్యాహ్న భోజన పథకాన్ని నిలిపేసి పేద విద్యార్థుల నోట్లో మట్టికొట్టారని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుపై ధ్వజమెత్తారు. మద్యాహ్న భోజన పథకంలో భాగస్వామ్యులైన కార్మికులకు విడుదల చేయాల్సిన నిధులను కూడా విడుదల చేయక పోవడం వల్ల ఆ కార్మికులు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని, ఆర్దికంగా అనేక సమస్యల్లో చిక్కుకుంటున్నారని, వెంటనే వారి బకాయిలు విడుదల చేసి మద్యాహ్న భోజన పథకాన్ని పునఃప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేసారు బండి సంజయ్.

English summary

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar has once again come out against the Telangana government. Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao will be flagged for stopping the lunch scheme which is doing a lot of good to the poor students and satisfying their hunger.