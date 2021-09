ఎమ్మెల్సీ కవిత వ్యాఖ్యల కాంట్రవర్సీ: తొలిసారి శాసనమండలిలో.. కేసీఆర్ సర్కార్ ను తిట్టారా? పొగిడారా?

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తొలిసారిగా శాసనమండలిలో కెసిఆర్ తనయ, కల్వకుంట్ల కవిత ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది. మండలిలో తొలిసారిగా మాట్లాడిన కవిత ఎంపీటీసీ, జడ్పిటిసి సభ్యుల సమస్యలపై ప్రస్తావించారు. మండల ప్రజా పరిషత్, జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సభ్యుల గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

English summary

KCR daughter MLC Kavitha made interesting remarks in the Legislature for the first time after being sworn in as MLC. Kavitha addressed the issues of MPTC and ZPTC members problems and questioned Minister Dayakar Rao. Now it has become a controversy..