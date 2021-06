వాట్సప్ డీపీ, కాంటాక్ట్ లతో నయా దందా .. యూఎస్ కేంద్రంగా సైబర్ నేరగాళ్ళు .. బీ అలెర్ట్ !!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

సైబర్ నేరగాళ్లు సోషల్ మీడియాను వదలడం లేదు. ఇప్పటికే ఫేస్ బుక్ లో ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి సన్నిహితులకు మెసేజ్ లు పెడుతూ డబ్బులు కావాలని రిక్వెస్ట్ లు పంపుతూ మోసాలకు పాల్పడుతూ ఉంటే ఆ మోసాలకు చెక్ పెట్టడం పోలీసులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఏకంగా పోలీస్ శాఖలో ఉన్న ప్రముఖులను టార్గెట్ చేస్తూనే సైబర్ నేరగాళ్లు ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసారంటే వాళ్ళ టాలెంట్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక తాజాగా సైబర్ నేరగాళ్ల దృష్టి వాట్సప్ మీద పడింది.

English summary

Cyber criminals are collecting information about their DPs and contacts who are known on WhatsApp, creating a new WhatsApp account, putting their DP in it and pretending the friends and nearers, asking for money. Recently, Dilip Kumar, a software engineer from Boyina Palli, Hyderabad, fell victim to cyber criminals