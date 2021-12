వావ్.. 156 రాళ్లు తొలగింపు.. అదీ కూడా కీ హోల్ సర్జరీ.. శభాష్ డాక్టర్స్

Hyderabad

oi-Shashidhar S

వైద్య చరిత్రలో అప్పుడప్పుడు వింత ఘటనలు జరుగుతుంటాయి. వైద్యులకే అర్థం కావు. అవును విశ్వనగరి భాగ్యనగరంలో కూడా ఇలాంటి ఘటన ఒకటి జరిగింది. కిడ్నీలో ఎక్కువ రాళ్లను వైద్యులు శస్త్ర చికిత్స చేసి తొలగించారు. ఆ రోగికి విజయవంతంగా ఆపరేషన్ చేసి.. రాళ్లను తొలగించారు. దీంతో ఆ పేషంట్ ఆనంద పడ్డాడు. వైద్యులకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

English summary

doctors at a Hyderabad hospital removed 156 kidney stones from a 50-year-old patient. The doctors said that this was the highest number of stones removed from a patient in India.