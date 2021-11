అంతా డిజిటల్ మహిమ.!నగర ప్రజల పరిష్కారం అంతా ఆన్ లైన్ లోనే.!జిహెచ్ఎంసి వినూత్న కృషి.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ నగర పాలక సంస్థ మరో బృహత్కర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అనేక సమస్యలతో సతమతమవుతున్న నగర ప్రజలు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు రచించింది. చిన్న చిన్న పనులకోసం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగి తమ సమయాన్ని వృధా కానివ్వకుండా ఉండేదుకు మాస్టర్ ప్లాన్ రచించింది నగర పాలక సంస్థ.

English summary

The people of the city, who are facing many problems, have drawn up plans to go ahead with a definite plan without having to turn around government offices to solve their problems.