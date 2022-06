Hyderabad

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీలపై నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఈడీ విచారణ జరపడాన్ని నిరసిస్తూ గురువారం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ చేపట్టిన రాజ్ భవన్ ముట్టడి కార్యక్రమం హింసాత్మకంగా మారింది. ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ నుంచి రాజ్ భవన్ వరకు భారీగా చేరుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు ఆందోళనలు నిర్వహించారు.

ఈ క్రమంలో ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కాంగ్రెస్ నేతలు ఓ ద్విచక్ర వాహనానికి రోడ్డుపైనే నిప్పుపెట్టి తగలబెట్టారు. అటుగా వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సును ఆపి బస్సు అద్దాలను ధ్వంసం చేశారు. అంతేగాక, బస్సుపైకి ఎక్కి నినాదాలు చేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు అక్కడ్నుంచి వేరే మార్గాల్లో తమ గమ్యస్థానాలకు బయల్దేరారు.

కాంగ్రెస్ ఆందోళనల నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. రాజ్ భవన్ మార్గంలో పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ పెద్ద ఎత్తున భారీకేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అయినా వాటిని తొలగించి కాంగ్రెస్ నేతలు రాజ్ భవన్ వైపు ముందుకు కదిలారు. దీంతో పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Telangana Congress workers gathered near #RajBhavan in Hyderabad, raised slogans and hold protests over the questioning of #RahulGandhi by ED in the #NationalHerald case.

Police erected barricades to stop them from reaching to governor's house. #CongressProtest pic.twitter.com/Hd8BdGsugE