Hyderabad: మరో ఘనత సాధించిన హైదరాబాద్.. మహిళలకు సేఫ్ సిటీగా నిలిచిన భాగ్యనగరం..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

హైదరాబాద్ కు మరో ఘనత దక్కింది. దేశంలో మహిళలకు అత్యంత అనుకూలమైన నగరాల్లో హైదరాబాద్ చోటు దక్కించుకుంది. మహిళలు ముందంజలో ఉన్న నగరాల్లో హైదరాబాద్‌ టాప్‌ సిటీగా నిలిచింది. 'టాప్‌ సిటీస్‌ ఫర్‌ వుమెన్‌ ఇన్‌ ఇండియా' పేరుతో అవతార్‌ గ్రూప్‌ నిర్వహించిన సర్వేలో హైదరాబాద్ నాలుగో స్థానంలో నిలించింది.

English summary

Hyderabad is among the most women-friendly cities in the country. Hyderabad is the top city among cities where women are at the forefront.