రైతులను పట్టించుకోకపోతే గద్దెదించేవరకూ పోరాడుతాం.!కేంద్ర బీజేపి విధానాలపై భగ్గుమన్న గులాబీ నేతలు.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రైతులు ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలను నిరసిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో రైతు పండించిన ధాన్యాన్ని మొత్తం కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేసారు తెలంగాణ మంత్రులు. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై చావు డప్పు కొట్టి, నరేంద్ర మోడీ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేసారు రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ - శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఆదేశాల ప్రకారం కేంద్ర బీజేపి రైతు వ్యతిరేక విధానాలపైన గులాబీ శ్రేణులు విరుచుకుపడ్డాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు, ఆందోళనలు చేపట్టారు గులాబీ నేతలు.

English summary

Protesting against the policies of the central government against the interests of the farmers, the Telangana ministers demanded that all the grain harvested by the farmers in the state be purchased.