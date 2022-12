పవిత్ర - నరేశ్ ఇక ఒక్కటిగా : లిప్ కిస్ తో అఫీషియల్..!!

Hyderabad

oi-Sai Chaitanya

ఇక ఓపెన్. ఎటువంటి దాపరికం లేదు. ఇక అంచనాలు..అభిప్రాయాలు అవసరం లేదు. అవును వారిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు. ఇద్దరం వేర్వేరు కాదని క్లారిటీ ఇచ్చేసారు. నరేశ్ - పవిత్రా లోకేశ్ అఫీషియల్ గా ఒక్కటి కాబోతున్నారు. ఇద్దరూ వివాహం చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. దీనికి సంబంధించి ఒక లిప్ లాక్ తో వీడియో రిలీజ్ చేసారు. చాలా కాలంగా ఇద్దరి మధ్య రిలేష్ కొనసాగుతోంది. కొత్త ఏడాది వేళ తామిద్దరం ఒకటి కాబోతున్న విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు. నూతన సంవత్సరం.. కొత్త ప్రారంభాలు.. మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలి అంటూ నరేశ్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

New Year ✨

New Beginnings 💖

Need all your blessings 🙏



From us to all of you #HappyNewYear ❤️



- Mee #PavitraNaresh pic.twitter.com/JiEbWY4qTQ