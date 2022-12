దేశం అసహ్యించుకునే రీతిలో కేసీఆర్ బిడ్డ లిక్కర్ దందా.!కవిత తెలంగాణకే తలవంపులు తెచ్చిందన్న బండి.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

ఖానాపూర్/హైదరాబాద్: కల్వకుంట్ల కుటుంబం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తలదించుకునే దుస్థితికి తీసుకొచ్చిందని బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. బీజేపి ప్రజా సంగ్రామ యాత్రతో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు నిద్ర పట్టడం లేదని ఎద్దేవా చేసారు. ప్రజలకిచ్చిన హామీల అమలుకు నిధులు లేవని, ప్రజాధనాన్ని లూటీ చేసి లక్ష కోట్లతో దొంగ సారా దందా చేస్తారా?అని నిలదీసారు. దేశమంతా చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబాన్ని చూసి అసహ్యించుకుంటోందని,

తెలంగాణ తలదించుకునే దుస్థితికి తీసుకొచ్చారని బండి సంజయ్ ఖానాపూర్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర సందర్బంగా నిర్వహించిన సభలో స్పష్టం చేసారు.

English summary

BJP Telangana President Bandi Sanjay accused that the Kalvakuntla family has brought the state of Telangana to a dire situation. CM Chandrasekhar Rao complained that he was not getting any sleep with BJP's Praja Sangrama Yatra.