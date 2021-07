Hyderabad:ఆది, సోమ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు -లాల్ దర్వాజ బోనాలు -వాహనాల మళ్లింపులు, పార్కింగ్ ఇలా

Hyderabad

oi-Madhu Kota

తెలంగాణకే ప్రత్యేకమైన బోనాలు పండుగ ముగింపు దశకు వచ్చింది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ లో పెద్ద ఎత్తున జరిగే బోనాలు పడుగను ఈఏడాది కరోనా నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ నిర్వహిస్తున్నారు. లాల్ దర్వాజ బోనాలు సందర్భంగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆది, సోమవారాల్లో(ఆగస్ట్ 1, 2 తేదీల్లో) ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలులోకి రానున్నాయి. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలివే..

English summary

In view of the Bonalu festival at the Mahankali Temple in Amberpet and Lal Darwaza bonalu, the Hyderabad Traffic Police have placed certain traffic curbs in its surroundings on Sunday and Monday. This apart, in connection with the Bonalu processions in the old city on Monday, there will be traffic curbs in Charminar, Mirchowk, Falaknuma and Bahadurpura areas from 12pm to 11pm.