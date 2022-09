సికింద్రాబాద్ లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: ఎలక్ట్రిక్ బైకుల షోరూమ్ లో పేలుడు; ఏడుగురు దుర్మరణం!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

సికింద్రాబాద్ లో సోమవారం రాత్రి భారీ పేలుడు సంభవించింది. సికింద్రాబాదులోని రూబీ ఫ్రైడ్ లగ్జరీ హోటల్లో సోమవారం రాత్రి భవనం కింది అంతస్తులో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ బైక్ షోరూం లో పేలుడు సంభవించింది. దీంతో దట్టమైన పొగ వ్యాపించి ఊపిరాడక అదే భవనంలో పైనున్న లాడ్జిలో వసతి పొందుతున్న ఏడుగురు టూరిస్టులు మరణించిన విషాదం చోటు చేసుకుంది. ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మరణించగా మరో నలుగురు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఆరుగురు పురుషులు, ఒక మహిళ ఉన్నట్లు గా అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి.

English summary

An massive fire accident occurred in the electric bike showroom on the ground floor of the Ruby Fried luxury hotel in Secunderabad . Due to this, seven tourists who were staying in the lodge above the same building died.